Weihnachtsgottesdienste mit Corona-Einschränkungen

Die Christmetten und Weihnachtsgottesdienste in der Region Trier sind zum Teil schon ausgebucht. Das teilten Pfarrbüros auf SWR Anfrage mit. Es seien aber in vielen Messen auch noch Plätze frei. Wegen der Coronapandemie gelten in diesem Jahr wieder Einschränkungen. Im Trierer Dom dürfen nur höchstens 250 Menschen an den Gottesdiensten teilnehmen, in der Liebfrauenkirche etwa 100. In der Wallfahrtskirche in Klausen sind 87 Besucher zugelassen. Für die Messen muss man sich vorher anmelden, die Kontaktdaten werden erfasst. Außerdem gilt die 3 G Regel – Gottesdienstbesucher müssen geimpft oder genesen sein oder einen aktuellen negativen Coronatest haben. Kirchenbesucher müssen während der Messe eine Maske tragen und Abstand halten.