Vor der Porta Nigra Weihnachtsbaum in Trier aufgestellt

Vor der Porta Nigra ist am Dienstag der Trierer Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Die 16 Meter hohe Nordmanntanne wurde in einem Privatgarten in Kernscheid gefällt und anschließend zur Porta transportiert.