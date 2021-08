Mit dem zusätzlichen Busbahnhof soll der Schienenersatzverkehr nach der Flutkatastrophe besser geregelt werden. Aber auch in anderen Regionen ist der ÖPNV weiter eingeschränkt.

Insgesamt sieben zusätzliche Bussteige wurden auf dem Parkplatz Stadtmitte in Gerolstein angelegt. Dafür hat die Stadt einen Teil des Parkplatzes für Autos gesperrt. Sowohl die Busse, die als Ersatz für die Bahn eingesetzt werden, als auch die regulären Linienbusse fahren dort an und ab.

Normaler Fahrbetrieb für Eifelstrecke bleibt ungewiss

Während der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli waren die Bahngleise der Verbindung von Köln nach Trier unterspült worden. Nun können die Züge nur noch eingeschränkt auf der Eifelstrecke fahren. Die Teilstrecke von Trier-Ehrang nach Euskirchen wird laut Deutscher Bahn bis Ende des Jahres allerdings nicht mehr befahrbar sein. Für die Zwischenzeit hat die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, unter anderem einen Schnellbus direkt von Trier nach Euskirchen.

Auch in anderen, vom Hochwasser betroffenen Regionen gibt es weiter Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. So entfallen auf der Strecke zwischen Bitburg und Prüm gleich mehrere Haltestellen der Linien 201 und 404, unter anderem die Stationen in Schweißtal, Nimsreuland, Lasel und Nimshuscheider Mühle. In Speicher müssen die Busse der Linie 403 aufgrund einer eingestürzten Brücke weiterhin Umwege fahren. Mit Verspätungen sei daher zu rechnen, heißt es von Seiten der VRT. In Trier-Ehrang laufe dagegen wieder der normale Betrieb.

Neue Fahrpläne für Gerolsteiner Ortsteile

Darüber hinaus hat die Stadt Gerolstein für die Stadtteile Oos, Müllenborn, Lissingen und Hinterhausen, sowie für die Orte Kopp und Eigelbach neue Fahrpläne für das Schuljahr 2021/2022 erarbeitet, die ab sofort gelten. Das betrifft die Linien 531 und 532. Auch die Abfahrtszeiten der Linien 502 und 522 haben sich geändert. Die neuen Fahrpläne sind auf der Seite des Verkehrsverbundes Region Trier VRT zu finden.