Mosel steigt nach Dauerregen deutlich an

Wegen des Dauerregens ist der Pegel der Mosel deutlich angestiegen. Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums wurde am Pegel Trier die Meldehöhe von 6 Metern am Samstagmorgen überschritten. Bis Sonntagvormittag wird mit einem weiteren Anstieg auf 6,80 Meter 7,20 Meter gerechnet. Danach sollen die Wasserstände wieder fallen. An der Sauer stiegen die Pegel am Samstagmittag noch leicht an. Die Meldehöhe am Pegel Bollendorf wird laut Meldezentrum nicht erreicht. An den Moselzuflüssen und kleineren Gewässern hat es keine kritischen Pegelstände gegeben.