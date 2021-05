per Mail teilen

Die traditionelle Springprozession in Echternach muss wegen Corona ausfallen. Pilger aus Prüm und Waxweiler sind dennoch am Pfingstwochenende zu Fuß zur Abtei Echternach gepilgert.

Die kleine Pilgergruppe aus der Eifel hat seit Pfingstsonntag etwa 70 Kilometer zurückgelegt, um ihre Tradition zu pflegen und am Dienstagmorgen an der Messe in der Abteikirche teilzunehmen.

Nur wenige Pilger zugelassen

Bis zu 140 Pilger sind nach Voranmeldung dafür zugelassen, teilte der Willibrordus-Bauverein in Echternach mit. Die Tradition der Echternacher Springprozession zu Ehren des Heiligen Willibrord gibt es seit mehr als 500 Jahren, seit 2010 gehört sie zum immateriellen Welterbe der Unesco. Vor zwei Jahren hatten noch mehr als 10.000 Menschen an der Echternacher Springprozession teilgenommen.