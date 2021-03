Heute starten auch in der Region Trier die 5. und 6. Klassen in den Wechselunterricht. Die Schülerinnen und Schüler gehen jeweils wochenweise versetzt in die Schule.

In der Region Trier werden ab heute gut 10.000 Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. Klassen in die Schulen gehen können. Nach Angaben der Schulbehörde ADD in Trier sind es mit gut 2.300 am meisten im Kreis Trier-Saarburg, die wenigstens hat der Vulkaneifelkreis mit 972. Es wird im Wechsel unterrichtet, die Klassen also aufgeteilt, sodass immer nur die Hälfte im Klassenzimmer sitzt. Das gilt für die weiterführenden und Berufsbildenden Schulen. Am Montag in einer Woche sollen die weiteren Jahrgangsstufen folgen. Auch die Abschlussklassen, die in den vergangenen Wochen nur tageweise in die Schulen kommen durften, sollen ab nächster regelmäßig im Wechsel unterrichtet werden.