Der Wasserverbrauch in der Region Trier ist im vergangenen Jahr unterschiedlich stark gestiegen. Das hat eine SWR-Umfrage in verschiedenen Kommunen ergeben. Während unter anderem die Stadt Trier oder die Verbandsgemeinde Wittlich-Land einen erhöhten Wasser-Verbrauch von etwa zwei Prozent registrierten, waren es in den Verbandsgemeinden Traben-Trarbach, Saarburg-Kell und Bitburger Land etwa fünf Prozent mehr. Die Kommunen führen den gestiegenen Verbrauch aber nur teilweise auf die Corona-Pandemie und mehr Händewaschen zurück, sondern mehr auf das trockene Frühjahr und die heißen Sommermonate. So sei vor allem in Trier während der Sommerferien ein erhöhter Wasserverbrauch festgestellt worden. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass die Menschen wegen der Corona-Einschränkungen vermehrt private Pools genutzt haben.