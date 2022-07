Wasserschaden am Humboldt-Gymnasium

Am Trierer Humboldt-Gymnasium sind drei Klassenräume vorerst nicht mehr nutzbar. Wie die Stadt mitteilte, kam es vermutlich in der Nacht zum Samstag zu einem Wasserschaden. Aus einem Flexschlauch im Chemie-Raum des Gebäudes seien mehrere hundert Liter Wasser ausgetreten. Das Wasser habe Boden und Decke beschädigt und sei in zwei darunterliegende Räume gelaufen. Ersten Schätzungen zufolge geht die Stadt von einem Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro aus. Die Arbeiten zur Sanierung sollen noch in den Sommerferien beginnen. Wegen Materialknappheit und fehlenden Kapazitäten bei Handwerkerfirmen könnten sich die Arbeiten aber verzögern.