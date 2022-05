Nach einem Wasserrohrbruch in Trier-Süd sind sechs Häuser ohne Wasser. Das teilten die Stadtwerke Trier mit. Anwohner hatten am Morgen den Rohrbruch entdeckt. Mitarbeiter der Stadtwerke sind dabei, den Schaden zu beheben. Am Nachmittag soll die Wasserversorgung wieder funktionieren. Die Friedrich-Wilhelm-Straße in Trier-Süd musste deswegen gesperrt werden und bleibt wegen Unterspülungen voraussichtlich eine Woche lang gesperrt.