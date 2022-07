Wasserentnahme aus Flüssen trotz Niedrigwassers noch kein Problem

In der Region Trier bereitet die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen trotz Niedrigwasser bisher keine Probleme. Nach Angaben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord liegen die Wasserstände momentan bei einem mittleren Niedrigwasser.

Das sei eine Situation, die eigentlich erst im August zu erwarten gewesen wäre. Dieser Zustand sei allerdings in den vergangenen Jahren häufiger zu beobachten und werde sich voraussichtlich noch verschärfen. Die Behörde genehmige aber größere Wasserentnahmen aus Mosel und Saar ohnehin eher nur in Einzelfällen. Dabei würde das Flusswasser genutzt, um Neuanpflanzungen zu bewässern. In diesem Sommer hatten in Baden-Württemberg schon Mitte Juni die ersten Stadt- und Landkreise die Wasserentnahme aus Bächen und Flüssen verboten – wegen der Trockenheit.