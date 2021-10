Bei einem Unfall auf der Autobahn zwischen Wasserbillig und Mertert sind gestern Abend zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die luxemburgische Polizei mitteilte, war ein Lkw-Fahrer an einem Stauende in einen weiteren Lastwagen gefahren. Der schob sich in einen dritten Lkw. Die Rettungskräfte mussten einen Lkw-Fahrer und seine Beifahrerin aus der zerstörten Kabine bergen. Die Autobahn war wegen der Bergungsarbeiten bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.