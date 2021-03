Der katholischen Kirche laufen die Gläubigen weg. Kein Wunder, nach diesen ständigen Negativschlagzeilen. Ob immer neue Missbrauchsvorwürfe – oder jetzt, keine Segnung von homosexuellen Paaren – es vergeht kaum eine Woche, ohne das neue Details an die Öffentlichkeit dringen, die die Gläubigen verunsichern und verärgern. Was sagen die aktiven Katholiken in Trier zu all dem? Wir sprechen mit Hanspeter Schladt von der KirchenVolksBewegung »Wir sind Kirche« in der Diözese Trier.