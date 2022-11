Dämgen zeigt uns ein Buch, das er von einem brasilianischen Schriftsteller bekommen hat. Es handelt über eine Kolonie von Hunsrücker Auswanderern in Brasilien. In den letzten Jahren seien viele Nachfahren von Hunsrücker Auswanderern aus Brasilien nach Gehlweiler gekommen, sagt Dämgen. Sie suchten Spuren ihrer Ahnen, die im Hunsrück gelebt haben, bevor sie ausgewandert sind, so wie es der Kinofilm von Edgar Reitz "Die andere Heimat" schildert.

SWR Lara Bousch