Übersterblichkeit in Rheinland-Pfalz In Trier ist die Zahl der Corona-Toten relativ niedrig

Zum Schrecken der Corona- Pandemie tragen die Todes- Zahlen bei. Im vergangenen Jahr hieß es ja lange: es würden gar nicht mehr Menschen in Deutschland sterben als in den anderen Jahren. Aber Ende 2020 wurde klar: die sogenannte Übersterblichkeit ist messbar. In Rheinland- Pfalz geht es bei den Todeszahlen ziemlich auseinander. In Trier ist die Zahl relativ niedrig. Wir wollten wissen, warum.