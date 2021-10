Warten auf die neue Gasheizung in Trier-Ehrang

Seit der Flutkatastrophe Mitte Juli warten viele Bewohner in Trier-Ehrang noch auf ihre neue Heizung. In manchen Haushalten soll die Gasheizung erst im neuen Jahr wieder laufen.

Acht Grad hat das Thermometer letzte Nacht in Trier-Ehrang angezeigt. Verdächtig kühl, wenn man keine funktionierende Heizung hat. Doch Jean-Marc Lheritier versucht, gelassen zu bleiben.

"Wir haben noch Glück mit dem Wetter, wir haben ein paar Elektroheizkörper aufgestellt aber für den Winter reicht das nicht mehr."

Lheritier rechnet erst in ein paar Monaten mit einer funktionierenden Gasheizung, bis dahin überbrückt er die Zeit mit Heizlüftern. Mitte Juli ist seine Ölheizung in den Fluten untergegangen, wie bei vielen anderen Bewohnern in Trier-Ehrang auch. Die Ölheizung wollte er auch vor der Flut schon loswerden.

Jean-Marc Lheritier weiß noch nicht genau, wann seine Gasheizung funktionieren wird. Im Moment heizt er mit Elektorheizkörpern. SWR

Vor sechs Jahren habe er bei den Stadtwerken Trier (SWT) gefragt, ob es möglich sei, sein Haus ans Gas anzuschließen. Etwa 500 Meter liegt es von der Gasleitung entfernt. Doch die SWT lehnte ab, nun seien sie ja wohl gezwungen, die Gasleitung zu legen, sagt Lheritier.

Gasnetz wird ausgebaut

Und tatsächlich, wegen der hohen Nachfrage haben die Stadtwerke angekündigt, dass sie das Gasnetz in Trier Ehrang um rund 2,1 Kilometer verlängern werden. Nach der Flut war klar, dass viele Bewohner von der Ölheizung auf Gas umsteigen wollen. Auch werden neue Hausanschlüsse gelegt in Straßen, in denen bereits eine Gasleitung vorhanden ist. Insgesamt werden 210 neue Gasanschlüsse gelegt, so die Statwerke.

Doch die Stadtwerke haben bereits im September angekündigt, dass nicht alle Anschlüsse bis zum Beginn der Heizperiode im Oktober fertig werden, sondern voraussichtlich erst im Januar 2022. Um die Wartezeit zu verkürzen, wurden zusätzliche Firmen angeheuert. Acht Bautrupps bohren und schaufeln sich aktuell ihren Weg durch die Ehranger Straßen. Kunden, die bereits eine funktionierende Gasheizung geliefert bekommen haben, werden mit provisorischen Gastanks ausgestattet.

Einige müssen warten

Wie viele Haushalte aktuell mit Heizlüftern in Ehrang auskommen müssen, wisse man nicht, sagt der Ehranger Ortsvorsteher Berti Adams. Die Diakonie hat 200 Heizlüfter gespendet, die Adams dann verteilt hat an die, die nicht heizen können.

"Das hat sich schnell rumgesprochen. Ist jemand mit einem Heizlüfter durch Ehrang gelaufen, so wurde der gleich darauf angesprochen, wo er ihn her hat."

Jean-Marc Lheritier in der Franziskusstraße wird mit einer der letzten sein, der ans Gas angeschlossen wird. Ob er nun wenigstens froh sei, dass er das Öl loswird? Naja, sagt der Ehranger, was heißt froh, er habe seine kaputte Ölheizung erst vor einem Jahr erneuert, weil es keine alternative Energie gab.

Keine Arbeiter in der Franziskusstraße. Hier müssen nicht nur die Hausanschlüsse sondern auch eine komplett neue Gasleitung verlegt werden. SWR

"Ich hatte Gutachter da, eine Wärmepumpe funktioniert bei diesem Haus nicht, weil wir als Reihenhaus die Dezibel Belastung für die Nachbarn überschreiten würden und mit Solar alleine geht es auch nicht."

Als Überbrückungsmöglichkeit installieren die Stadtwerke auch bei ihm in zwei bis drei Wochen einen Flüssiggastank. Obwohl Lheritier bereits davon ausgeht, dass sich dieser Termin noch verschieben wird. Seine neue Heizung bekäme er auch erst in mehreren Wochen geliefert, durch die hohe Nachfrage gäbe es Lieferengpässe, so Lheritier. Bis dahin schaut der Ehranger weiter aufs Thermometer und hofft auf gutes Wetter.