Seit 20 Jahren gibt es in Welchenhausen in der Eifel im Dreiländereck das wohl kleinste Museum. Es ist in einem Buswartehäuschen. Jetzt wird Jubiläum gefeiert.

Seit 20 Jahren gibt es in Welchenhausen in der Eifel im Dreiländereck das wohl kleinste Museum. Es ist in einem Buswartehäuschen. Jetzt wird Jubiläum gefeiert.