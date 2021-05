Der Deutsche Wetterdienst warnt heute vor schweren Sturmböen aus Südwest auch in der Region Trier. In höheren Lagen von Eifel und Hunsrück können die Böen Windgeschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern erreichen. Bäume könnten umstürzen und Gegenstände von Dächern geweht werden. Wie die Polizei mitteilte, ist in Thalfang eine 15 Meter hohe Birke auf ein Einfamilienhaus gestürzt, es entstand hoher Sachschaden am Dach. Es sind bereits erste Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt, zum Beispiel die Landstraße zwischen Kenn und Heidenburg im Kreis Bernkastel-Wittlich.