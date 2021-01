Die Polizei warnt vor einer Betrugsmaschine mit Paketsendungen - in Gerolstein habe es zuletzt so einen Fall gegeben. Unbekannte Täter bestellten dabei Waren und ließen sie an Adressen im Stadtgebiet liefern. Wie die Polizei weiter mitteilt, erscheinen die Täter, sobald das Paket zugestellt wurde. Sie behaupten, ihre Sendung sei versehentlich an eine falsche Anschrift gegangen und möchten das Paket mitnehmen - bezahlt werden die bestellten Waren nie. Die Polizei sucht Zeugen und warnt davor, Pakete Unbekannter anzunehmen.