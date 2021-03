Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es am Freitag Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte, sind die Beschäftigten der Firma Stihl Magnesium Druckguss in Weinsheim bei Prüm am Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Wegen der Corona-Pandemie findet keine Kundgebung statt, sondern die streikenden Beschäftigten gehen eine Stunde früher nachhause, so die Gewerkschaft. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn. Die Nächste Tarifverhandlung ist für den 12. März geplant.