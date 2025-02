per Mail teilen

Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. Auch in der Region Trier stehen morgen viele Busse still.

In Trier sind am Freitag starke Einschränkungen im Busverkehr zu erwarten. Das teilten die Stadtwerke Trier (SWT) mit. Grund ist nach Angaben der SWT ein Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.

Busverkehr fällt zu großen Teilen aus

Die Stadtwerke erwarten, dass viele Busfahrer dem Aufruf folgen werden, sagte Elmar Kandels, Geschäftsführer der Stadtwerke-Verkehrs-GmbH. Der Busverkehr werde deshalb größtenteils ausfallen. Lediglich Busse von Auftragsunternehmen dürften am Freitag noch fahren. Das sind die Linien 17, 30, 31 und 32 und das Smart-Shuttle. Aktuelle Fahrplaninformationen für den 21.Februar finden Sie hier.

Auch Kundenzentrum ist dicht

Die Stadtwerke rufen Fahrgäste dazu auf, Fahrgemeinschaften zu bilden, auf das Fahrrad umzusteigen oder im Homeoffice zu bleiben. Auch das Kundenzentrum am Viehmarkt bleibt geschlossen, auch schon am Donnerstag. In anderen Sparten könne es ebenfalls zu Einschränkungen kommen. Die Energie- und Wasserversorgung ist laut der Stadtwerke gesichert.