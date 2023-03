Viele Kitas dicht und kein Bus: Warnstreiks in der Region Trier

Die Gewerkschaft ver.di setzt ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst fort. Auch in der Region Trier. Betroffen sind unter anderem der Nahverkehr und viele Kitas.

Viele Eltern in der Region Trier müssen ihre Kinder am Mittwoch selbst betreuen, viele Busse stehen still und die Müllabfuhr kommt nicht. Hier gibt es einen Überblick, welche Bereiche vom Warnstreik betroffen sind:



Am Mittwoch müssen sich die Menschen in der Stadt und im Umland von Trier auf Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Wegen des von der Gewerkschaft ver.di ausgerufenen Warnstreiks wird es im Busverkehr der Stadt zu erheblichen Ausfällen kommen, teilten die zuständigen Stadtwerke Trier (SWT) mit.

Nach Angaben der Stadtwerke werden sich am Mittwoch voraussichtlich viele SWT-Busfahrerinnen und Busfahrer an dem Warnstreik beteiligen. Daher könnten nur die Linien, die von Auftragsunternehmen gefahren werden, bedient werden. Das sind die Linien 17, 30, 31 und 32. Außerdem die Smart-Shuttles - also Kleinbusse, die man buchen kann.

Aktuelle Informationen rund um die Auswirkungen des Warnstreiks sind auf der Internetseite der Stadtwerke Trier zu finden.

Wegen Streik: Andere Verkehrsmittel nutzen

Die Stadtwerke empfehlen, sich frühzeitig über Alternativen zu informieren - beispielsweise auf das Fahrrad umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden.

Zudem könne es auch in anderen Unternehmensbereichen zu streikbedingten Ausfällen und Einschränkungen kommen. Die Energie- und Wasserversorgung sei jedoch jederzeit gewährleistet.

Nach Angaben eines ver.di-Sprechers wurden erstmals alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Kommunen und des Bundes aufgerufen, sich am Ausstand zu beteiligen. Das betrifft auch Mitarbeitende in den städtischen oder kommunalen Kitas.

Deshalb kommt es in der Region zu Schließungen von Einrichtungen wie die Kitas im Freschfeld oder Estricher Weg in Trier. In anderen Einrichtungen wurden teils Öffnungszeiten verkürzt und Notbetreuungen eingerichtet.

Das kommunale Krankenhaus Saarburg kann am Mittwoch nach eigenen Angaben die Versorgung von Notfällen gewährleisten. Die Leitung habe mit der Gewerkschaft eine sogenannte Notdienstvereinbarung getroffen, die das sicherstelle. Geplante Operationen würden zudem verschoben.

Am letzten Ausstand vor zwei Wochen hatten sich rund 30 Mitarbeitende beteiligt. Die Krankenhausleitung rechnet am Mittwoch mit einer ähnlichen Anzahl von Streikenden.

Nach Angaben von ver.di kann es für Besucher im Jobcenter und der Agentur für Arbeit in Trier zu Einschränkungen kommen. Zudem haben sich die Stadtverwaltungen verschiedener Landkreise auf Arbeitsniederlegungen eingestellt.

Der für die Müllentsorgung zuständige Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) teilte mit, dass in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg mit Ausfällen bei der Abholung aller Abfallarten zu rechnen ist. Im Landkreis Vulkaneifel ist lediglich die Abfuhr von Bioabfällen betroffen.

Sollte es zu Ausfällen kommen, würden zuerst Bio- und Restabfall abgeholt. Wenn darüber hinaus Müllautos zur Verfügung stehen, sollen die übrigen Touren abgefahren werden. Der Zweckverband informiert am Streiktag fortlaufend auf seiner Website über mögliche Ausfälle.

Weil alle Beschäftigen des öffentlichen Dienstes zum Streik aufgerufen wurden, wird am Mittwoch auch die Schifffahrt auf der Mosel betroffen sein. Das teilte eine ver.di-Sprecherin mit. Danach werde die Schleuse in Trier vorübergehen nicht besetzt sein, weil der Schleusenwärter von 8:00 Uhr bis 13.00 Uhr seine Arbeit niederlege.

Verkehrsbehinderungen in Trier wegen Kundgebung

Am Mittwoch wird es in Trier eine Kundgebung geben. Sie beginnt am Mittwoch um 9 Uhr auf dem Viehmarktplatz und endet am Mittag an der Porta Nigra, teilte ver.di mit. Die Gewerkschaft erwartet rund 1.000 Teilnehmende.

Nach Angaben der Polizei kommt es deshalb zu Verkehrsbehinderungen in Trier. So würden die Ostallee in Fahrtrichtung Trier-Nord und die Theodor-Heuss-Allee in Richtung Porta von 10 bis 11 Uhr teilweise kurzfristig abgesperrt.

Ver.di will mehr Lohn für 2,5 Millionen Beschäftigte

Der Bund und die Kommunen hatten als Arbeitgeber ihren 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst in dem bundesweiten Tarifstreit fünf Prozent mehr Lohn und 2.500 Euro Einmalzahlungen bei 27 Monaten Laufzeit angeboten.

Die Gewerkschaft ver.di fordert weiterhin 10,5 Prozent bei einem Jahr Laufzeit, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist für kommende Woche geplant.