Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter des Saarburger Kreiskrankenhauses zu einem 24 stündigen Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft dauert der Streik bis Dienstag sechs Uhr. Die Patientenversorgung sei aber weiter sichergestellt, so die Gewerkschaft. Verdi fordert für die rund 600 Beschäftigten des Saarburger Krankenhauses unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld - mindestens aber 150 Euro pro Monat. Es ist bereits der zweite Warnstreik in Saarburg. In einer Mitteilung des Krankenhauses heißt es, dass auch der Geschäftsführer des Saarburger Krankenhauses der Auffassung sei, dass Krankenhausmitarbeiter besser bezahlt werden müssten. Zwingende Voraussetzung dafür sei aber, dass die Krankenhäuser die Personalkostensteigerungen nicht allein finanzieren müssten. Notfalls müssten Steuern dafür eingesetzt werden, die medizinische Versorgung zu sichern.