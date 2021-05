Auch die Region Trier ist am 18. Mai vom landesweiten Warnstreik bei privaten Busunternehmen betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Im Verkehrsverbund Region Trier sind unter anderem die Busunternehmen Tempus Mobil in der Südeifel und die Moselbahn betroffen. Verdi fordert die Aufnahme von Tarifverhandlungen für die Busfahrer in privaten Unternehmen. Die Gewerkschaft kündigte unbefristete Streiks an, sollte es bis zum 21. Juni nicht zu einem kompromissfähigen Tarifabschluss mit den Arbeitgebern kommen.