Optimismus trotz Insolvenz rund um den Flughafen Hahn

Trotz der Nachricht von den Insolvenz des Flughafens Hahn sind viele Menschen rund um den Hahn optimistisch. Auch Hotelier Walther Hitthaler glaubt, dass es weitergehen wird.

Eigentlich sei die Nachricht, dass der Flughafen zahlungsunfähig sei, kein großer Schock für ihn gewesen, sagt der Hotelier. Es sei immer noch weitergegangen am Hahn. Er ist fest davon überzeugt, dass es auch dieses Mal weitergehen wird. Wenn nicht, dann habe er einen Plan B. Der 84-jährige Hotelier will dann sein Hotel in ein Altenheim umbauen.