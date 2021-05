Wandern ist für viele Menschen eine willkommene Abwechslung zu Corona. Pilgern ist ein bisschen mehr. In der Wallfahrtskirche in Klausen (Kreis Bernkastel-Wittlich) startet in diesen Tagen die Pilger-Saison.

Die ersten Pilger-Gruppen machen sich seit ein paar Tagen auf den Weg in die Klausener Wallfahrtskirche "Maria Heimsuchung". Seit mehr als 500 Jahren finden dort die Marien-Maiwallfahrten statt. Auch in diesem Jahr und trotz aller Widrigkeiten. Pilgern zu Pandemie-Zeiten?

Der Ort Klausen im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist jedes Jahr das Ziel zahlreicher Pilger. SWR Markos Kastanis

"Warum nicht gerade zu diesen Zeiten? Anliegen gibt es ja genug. Ich selber bin seit einigen Jahren Rentner und habe mich heute Morgen noch einmal aufgerafft nach einer Zeit der Krisen. Das war ein körperlicher und auch seelischer Kraftakt. Und es geht mir gut dabei." Pilger aus Lieser an der Mosel

Letztes Jahr sind viele Pilger zuhause geblieben

Gemeinsam mit Pastor Bernhard Schork sind die Pilgerinnen und Pilger in Lieser an der Mosel gestartet. Für die knapp zehn Kilometer lange Strecke haben sie vier Stunden gebraucht. Der Pastor freut sich, dass Menschen trotz der Pandemie pilgern wollen.

Denn letztes Jahr seien viele wegen Corona zuhause geblieben: "Da haben sie gemerkt, es fehlt ihnen etwas. Zum einen die Gemeinschaft, aber auch das Ziel macht seinen Reiz aus. Man kommt auch ins Gespräch miteinander, betet unterwegs und hat auch miteinander gesungen."

Gottesdienst unter Corona-Auflagen

Pater Albert Seul hat die Pilgerinnen und Pilger in der Kirche "Maria Heimsuchung" in Klausen empfangen. Für ihn ist die Wallfahrt in diesen Zeiten besonders wichtig: "Einmal als Zeichen der Hoffnung. Für mich sind Pilgerinnen und Pilger Hoffnungsboten in einer manchmal hoffnungslosen Zeit."

"Maria ist seit Ewigkeiten eine Gestalt, eine Person, eine Heilige, die die Fürbitten der Menschen hört. Deshalb ist hier gerade in Zeiten der Not und der Krise ein Ort, um herzukommen." Pater Albert Seul, Klausen

Beten muss der Pater in Klausen alleine

Aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen dürfen am Gottesdienst maximal 100 Personen teilnehmen. Auch singen und beten muss der Pater alleine. Die Gläubigen müssen in der Kirche Masken tragen und sich an die Abstandsvorschriften halten. Am Eingang der Kirche steht Desinfektionsmittel und jeder trägt sich in eine Namensliste ein.

Doch Albert Seul möchte nicht die Defizite in den Fokus stellen, sondern sich über das freuen, was wieder möglich ist. Bei der Septemberwallfahrt, so hofft er, soll dann alles wieder sein, wie die Jahre zuvor: Mit mehr Gläubigen und weniger Auflagen. So oder so - fest steht: Das Pilgern lässt sich in Klausen so leicht niemand nehmen.