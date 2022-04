per Mail teilen

Im Juli 2021 wurde das Waldfreibad Prüm schwer von der Flut getroffen, die Technik war vollkommen zerstört. In ein paar Wochen macht das Bad wieder auf.

Die Bilder der Zerstörung durch die Juli-Flut im Waldfreibad Prüm hat Rainer Raskopp noch immer im Kopf, doch der Betriesleiter blickt lieber positiv nach vorn: Mehr als neun Monate später sind die Wiederaufbauarbeiten in dem idyllischen Freibad direkt am Fluss Prüm so gut wie abgeschlossen.