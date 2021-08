per Mail teilen

In der Verbandsgemeinde Ruwer sind in den vergangenen Wochen vermehrt Füchse mit Räude-Symptomen gesichtet worden. Das hat die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mitgeteilt. Die Tiere tauchten oft in der Nähe von menschlichen Siedlungen auf, wo sie einfacher Nahrung finden. Der Kreisveterinär warnt davor, erkrankte oder tote Füchse anzufassen.