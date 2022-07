Wald-Jugendspiele gestartet

In Trier beginnen heute die Wald-Jugendspiele. Wie das Forstamt Trier mitteilte, nehmen fast 1.800 Schülerinnen und Schüler aus etwa 80 Schulklassen daran teil. Das sei ein neuer Rekord. Die Wald-Jugendspiele richten sich an Drittklässler aus Schulen der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg. Auf einem etwa 2,5 Kilometer langen Wanderweg im Trierer Meulenwald können sich die Kinder rund um das Thema Wald informieren. An verschiedenen Stationen müssen sie außerdem Aufgaben lösen. Neben den Funktionen, die der Wald hat, soll auf dem Parcours auch das Thema „Wald im Klimawandel“ behandelt werden. Dessen Folgen seien auch im Moseltal mittlerweile deutlich sichtbar, so das Forstamt Trier. Die Wald-Jugendspiele finden mittlerweile zum 29. Mal statt. Sie sollen dabei helfen ein fundiertes Grundwissen über das Ökosystem Wald zu vermitteln.