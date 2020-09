Das Feuer in einem Waldstück in Hanglage in der Nähe von Taben-Rodt (Kreis Trier-Saarburg) ist in der Nacht zum Freitag nicht mehr aufgeflammt. Die B51 und eine nahegelegene Zugstrecke sind wieder frei.

Die Ursache für das Feuer in dem bewaldeten Hang ist weiterhin unklar. Es war am Donnerstag laut des Brand- und Katastrophenschutzes im Landkreis Trier-Saarburg und der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell unter Kontrolle gebracht worden. Schwierige Löscharbeiten "Der Einsatz verlangte den Kräften viel ab, da das Gelände extrem schwer zugänglich ist und akute Absturzgefahr bestand", sagte Bürgermeister Jürgen Dixius (CDU). Zum Löschen war auch Wasser aus der Saar geholt worden, wie ein Polizeisprecher erklärte. Dazu war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Bei dem Brand in dem unwegsamen Gelände waren zeitweise bis zu 250 Kräfte von Feuerwehr und anderen Hilfsfeinrichtungen im Einsatz. Eine Feuerwehrfrau wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Die Bahnstrecke zwischen Konz und Saarbrücken war in dem Teilstück ebenso gesperrt wie die B51.