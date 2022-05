Waldbesetzende bereiten sich auf Zwangsräumung vor

per Mail teilen

Seit knapp zwei Wochen haben Aktivisten einige Bäume im Wald zwischen Zewen und Igel besetzt. Ihr Ziel: Den Bau des "Moselaufstieg" in Trier verhindern, damit der Wald nicht gerodet wird.

"Wir bekommen ganz viel Dankbarkeit, dass wir hier sind, gleichzeitig auch Sachen wie Tee und Kaffee. Menschen bringen uns Essen vorbei und bieten uns an, dass wir bei ihnen duschen dürfen und Handy aufladen", so ein Aktivist gegenüber dem SWR.

Seit zwei Wochen blockieren er und bis zu neun weitere Umweltschützende nun den Wald bei Zewen und Igel. Über Nacht hatten sie Kletterplattformen in den Bäumen gebaut und ihr Camp aufgeschlagen. Wie lange sie die Bäume besetzen wollen? "Im Optimalfall bis das Projekt hier gestoppt ist. Im schlimmsten Fall, bis uns die Polizei aus den Bäumen pflückt."

Aktivistinnen und Aktivisten bereiten sich auf Zwangsräumung vor

Für diesen Fall sehen sich die Protestierenden vorbereitet: Beim sogenannten "Skillshare" (deutsch: Fähigkeiten teilen) wollen sie sich noch bis Ende dieser Woche in Kletter- und "Anti-Repressions-Workshops" auf eine mögliche Räumung des Camps vorbereiten. Sie lernen zum Beispiel voneinander, zu klettern. Das teilten sie auf ihrer Instagram-Seite (@beschbleibt) mit.

Damit reagierten die Aktivistinnen und Aktivisten auf eine Aussage des Pressesprechers der Stadt Trier von vergangener Woche. Dieser hatte gegenüber der Presse mitgeteilt: "Aus Sicht der Stadt ist klar, dass dies keine genehmigte Aktion ist, die die Verwaltung deshalb auch nicht dauerhaft tolerieren kann. Ein solches Camp im Wald und speziell in den Bäumen ist eine Sicherheitsgefährdung für die Beteiligten, aber auch für Unbeteiligte."

Die Waldbesetzenden klettern bis hoch in die Baumkronen. Dort wollen sie Baumhäuser errichten, um den Waldboden zu schonen und sicher vor der Polizei zu sein. SWR Franziska Wonnebauer

Möglicherweise Verstoß gegen Landeswaldgesetz

Wie es weitergeht, liegt jetzt in der Hand von Landesforsten. Laut dem Leiter des Forstamts Trier Gundolf Bartmann sei bislang "keine Räumungsverfügung in der Mache". Er wolle sich das Waldcamp am Dienstag ansehen und mit den Beteiligten sprechen. Erst dann könne er feststellen, ob die Aktivistinnen und Aktivisten gegen Waldrecht verstoßen.

Möglich sei ein Verstoß gegen §22 des Landeswaldgesetzes. Danach darf zwar jeder den Wald zum Zweck der Erholung betreten. Wer im Wald zelten möchte oder organisierte Veranstaltungen durchführen will, braucht jedoch die Zustimmung des Waldbesitzers. Besitzer ist in diesem Fall die Stadt Trier. Ihre Zustimmung für das Waldcamp liegt laut dem Presseamt nicht vor.

Alles, was man zum Leben braucht: Die Protestierenden haben in ihrem Camp auch eine Toilette gebaut. SWR Franziska Wonnebauer

Keine Einigung zwischen Stadt und Protestierenden

Die Stadt hatte den Waldbesetzenden aber angeboten, die Demonstration ordnungsgemäß anzumelden. Die Protestierenden lehnten das Angebot der Stadt jedoch ab. "Der Vorschlag wäre gewesen, dass wir tagsüber hierhin kommen, protestieren und nachts wieder abbauen. Und das ist ja lächerlich. Das war kein Kompromiss, was die Stadt uns angeboten hat. Das war etwas, das nicht umsetzbar ist", begründet ein Waldschützer gegenüber dem SWR.

Wird das Camp jetzt Zwangs geräumt?

"Das Ordnungswidrigkeitengesetz sieht keinen zwangsweisen Vollzug vor", sagt Bartmann. Eine andere Möglichkeit sei, das Protestcamp "aus Gründen des Waldschutzes" zu räumen. "Dafür müsste aber der Wald in Gefahr sein, zum Beispiel durch offenes Feuer und Waldbrandgefahr. Aber davon sind wir weit weg", erklärt der Leiter des Forstamts Trier. Sollten die Verwaltungen das Camp räumen wollen, können sie sich nach seiner Prognose daher eher nicht auf Waldrecht stützen. Stattdessen müsste die Stadt ihr Eigentumsrecht geltend machen.