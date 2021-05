per Mail teilen

Vertreter des Ordnungsamtes der Stadt Trier haben das Waldbesetzungs-Camp zwischen Trier-Zewen und Igel besucht. Ein Stadtsprecher teilte mit, man habe klären wollen, welche Optionen es für das Camp gebe. Aktivisten vor Ort dagegen sagten, ihnen sei mit der Räumung gedroht worden.

Das Camp wurde in der vergangenen Woche errichtet, um gegen eine mögliche Rodung zu protestieren. Die Waldbesetzer fürchten, dass ein Stück des Waldes für eine neue Bundesstraße, den sogenannten Moselaufstieg, weichen muss.

Aktivistin Moni Ziegler sagt zu einer möglichen Räumung: "Wir machen uns große Sorgen." In der Vergangenheit sei es durch fahrlässiges Handeln von Polizistinnen und Polizisten bei solchen Einsätzen immer wieder zu Verletzten gekommen.​ Auch sei es zu Schäden an Bäumen gekommen. "Da das Gelände für Hebebühnen nicht geeignet ist, werden Einsatzkräfte direkt an den Bäumen hochklettern. Aus Erfahrung werden dabei Äste abgesägt und die empfindliche Rinde beschädigt", sagte sie.

Trotzdem wollen die Aktivistinnen und Aktivisten das Waldcamp nicht - wie vom Ordnungsamt vorgeschlagen - als offizielle Versammlung anmelden. Das hieße unter anderem, den Wald nachts zu verlassen und die Bäume nicht mehr zu beklettern, sagten sie.