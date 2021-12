Wald auch in der Region Trier in keinem guten Zustand

Die Wälder in der Region Trier haben sich trotz eines weniger heißen und nicht so trockenen Sommers kaum erholt. Wie aus dem Montag vorgestellten Waldzustandsbericht hervorgeht, sind auch in der Region Trier ein Großteil der Bäume geschädigt. Der Waldbaureferent sagte, es sei unverkennbar, dass die drei Trockenjahre dem Wald einen Knacks gegeben hätten. Dem Waldzustandsbericht zufolge werden nur noch acht Prozent der Buchen und sieben Prozent der Eichen in Rheinland-Pfalz werden als gesund eingestuft. Die neue Klimaschutzministerin Katrin Eder von den Grünen sagte, diese Daten seien ein Hilferuf der Wälder für mehr Klimaschutz.