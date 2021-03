Corona ändert auch bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am Sonntag einiges. Vor allem gibt es einen Rekord bei der Briefwahl und in den Wahllokalen gelten spezielle Hygiene- und Abstandsregeln.

Der Wahlleiter der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Franz-Josef Reiter, rechnet damit, dass höchstens ein Drittel der Walberechtigen am Sonntag direkt ins Wahllokal kommen.

Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigen in der Verbandsgemeinde hat schon Briefwahl beantragt. Erfahrungsgemäß ist bei Landtagswahlen von einer Wahlbeteiligung von bis zu 75 Prozent auszugehen, sagt Reiter. Wer im Wahllokal abstimmen möchte, für den ist aber alles coronakonform vorbereitet.

Wahllokale noch größer als sonst

Sonst war ein großes Wahllokal immer im Foyer der Saarburger Stadthalle. Wegen der Corona-Pandemie wird es diesmal im großen Saal der Stadthalle eingerichtet, da ist mehr Platz. In der Halle gibt es drei Wahlkabinen, genauso viele Wähler oder Wählerinnen dürfen zeitgleich in die Halle rein. Alle anderen müssen sich draußen anstellen

Am Eingang des Wahllokals gibt es Desinfektionsmittelspender zum Händereinigen. Schon in der Warteschlange - falls es eine gibt - gilt Maskenpflicht mit medizinischen oder FFP2-Masken.

Desinfektionsmittel stehen in jedem Wahllokal in Trier bereit. SWR

Klebebänder am Boden zeigen den Weg

In der Halle werden die Wege am Boden mit Klebeband markiert, es wird eine Einbahnstraßenregelung geben - ein Weg führt zu den Wahlkabinen hin, ein Weg raus. Dort, wo die Wahlhelfer die Wahlunterlagen ausgeben, werden Spuckschutzwände angebracht.

Nach jedem Wahlvorgang wird danach die Wahlkabine desinfiziert. Jeder Wähler bekommt von der Verbandsgemeinde einen Kugelschreiber, den können die Wähler behalten. Das ist weniger Aufwand, als jedes Mal den Kugelschreiber zu desinfizieren, sagt der Wahlamtsleiter.

Kein großer Ansturm in Wahllokalen erwartet

In der Stadt Trier können alle 850 Wahlhelfer am Samstag vor der Wahl noch einen Corona-Schnelltest machen lassen, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch in der Stadt Trier wird am Sonntag nicht mit einem großen Ansturm von Wählern gerechnet.

Die meisten der knapp 80.000 Wahlberechtigten haben die Briefwahlunterlagen online beantragt. Im eigens eingerichteten Briefwahlzentrum in der Europahalle war wenig Betrieb. Nur wenige nutzen die Möglichkeit, sich hier ihre Briefwahlunterlagen abzuholen und direkt im Briefwahlzentrum zu wählen.

Wahlhelfer wurden geschult

Wahlamtsleiterin Sophie Born hat in den Tagen vor der Wahl im Akkord Wahlhelfer geschult. 67 Wahllokale gibt es in Trier, für alle wurde ein Corona-Schutz und Hygienekonzept entwickelt.

Auch in den Trierer Wahllokalen ist alles coronakonform eingerichtet. Es gilt Maskenpflicht, die Maske wird nur für den Moment abgenommen, in dem der Wahlberechtigte identifiziert werden muss. Zwischen Wahlhelfern und Wahlberechtigen sind Spuckschutzwände aus Plexiglas aufgebaut.

Am Eingang des Wahllokals gibt es Desinfektionsmittelspender. Nach jedem Wahlgang wird die Wahlkabine gereinigt, auch der Stift. Wer möchte, kann für die Stimmabgabe auch seinen eigenen Stift mitbringen.

Empfehlung: Nicht zu den Stoßzeiten wählen

Die Stadtverwaltung empfiehlt den Wählern, am Wahlsonntag nicht zu den üblichen Stoßzeiten zur Stimmabgabe zu kommen, also besser nicht gleich früh morgens nach 8 Uhr, besser nicht zur Mittagszeit und besser nicht kurz vor Schluss zwischen 17 und 18 Uhr.