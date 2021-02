per Mail teilen

Die Stadt Trier wird in den kommenden Tagen die Benachrichtungen für die Landtagswahl verschicken. Damit kann Briefwahl beantragt werden. Die Stadt rät – wegen der Corona Pandemie - dazu , sich die Unterlagen nach Hause schicken zu lassen, auszufüllen und zurückzuschicken. Ab dem 15. Februar ist das Wahlbüro in der Europahalle in Trier eingerichtet.

Es ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 erreichbar. und Freitag von 8 bis 13 Uhr.