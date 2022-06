per Mail teilen

In Idar-Oberstein im Hunsrück wird am Sonntag der Oberbürgermeister gewählt. Nach Angaben der Stadt sind etwa 23.000 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgerufen. Amtsinhaber Frank Frühauf ist der einzige Kandidat. Der CDU-Mann ist bereits seit 2015 Oberbürgermeister der Schmuckstadt. Am Sonntag sind laut Stadt 20 Wahllokale von 8-18 Uhr geöffnet. Etwa 3.000 Wahlberechtigte hätten die Briefwahl beantragt.