Weinkönigin: Diese drei wollen die Mosel-Krone

Am Freitagabend wird in Leiwen die neue Moselweinkönigin gewählt. Ins Finale haben es drei Frauen aus Bernkastel-Wehlen, Winningen und Kröv geschafft.

Kirsten Urban, Jacqueline Krause und Sarah Röhl setzten sich bereits im August in einer Vorauswahl gegen zwei Mitbewerberinnen durch. Dabei mussten sich die drei den Fragen einer Fachjury stellen. Am Freitagabend sollen sie dann beweisen, dass sie auch in der Lage sind, vor großem Publikum den Moselwein zu repräsentieren.

Kirsten Urban, Jacqueline Krause und Sarah Röhl (von links nach rechts) sind die Kandidatinnen bei der Wahl zur Moselweinkönigin 2021. Stadt Trier / Ansgar Schmitz

Jacqueline Krause (25) ist Lehramtsstudentin und kommt aus Winningen. Dort hat sie ein Jahr lang als "Winninger Weinhex" für den Wein des Ortes geworben. Sarah Röhl (22) kommt aus Kröv und studiert in Mainz Germanistik und Musik. Ihre Abschlussarbeit in Germanistik will sie über den moselfränkischen Dialekt schreiben. Kirsten Urban (23) kommt aus Bernkastel-Wehlen. Sie ist ausgebildete Mediengestalterin und studiert in Darmstadt Interactive Media Design.

Neue Weinkönigin löst Marie Jostock ab

Noch ist Marie Jostock aus Köwerich Weinkönigin. Wegen der Corona-Pandemie vertrat sie den Moselwein anders als üblich zwei Jahre.

Für Marie Jostock endet am Freitag ihre Zeit als Moselweinkönigin. Eine ungewöhnliche Amtszeit. Denn wegen der Corona-Pandemie fielen viele Termine aus. Chris Marmann

Am Freitagabend muss Marie Jostock ihre Krone an Jacqueline Krause, Sarah Röhl oder Kirsten Urban abgeben.

Marie Jostock will jetzt Deutsche Weinkönigin werden

Am 18. September nimmt sie in Neustadt am Vorentscheid zur Deutschen Weinkönigin teil. Dort ist Marie Jostock eine von insgesamt 11 Kandidatinnen. Der SWR sendet einen Tag später eine Aufzeichnung des Vorentscheids

Marie Jostock war zwei Jahre lang Moselweinkönigin. Sie verlängerte um ein Jahr, weil wegen der Corona-Pandemie vergangenes Jahr keine Wahl stattfinden konnte.