Bürgermeister-Wahl in Verbandsgemeinde Südeifel

In der Verbandsgemeinde Südeifel wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Wie die Verwaltung mitteilte, sind mehr als 16.000 Frauen und Männer wahlberechtigt. In allen 66 Gemeinden gibt es ein Wahllokal. Einziger Kandidat ist der amtierende Verbandsbürgermeister Moritz Petry von der CDU. Petry ist seit 2014 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel, die aus der Fusion der Verbandsgemeinden Neuerburg und Irrel hervorging. Zuvor war Petry seit 2010 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Irrel. Petry gilt als gewählt, wenn er die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Bei der letzten Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Südeifel 2014 hatte Moritz Petry fast 65 Prozent der Stimmen bekommen.