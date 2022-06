Gindorfer Waffensammlung: Sprengung im Steinbruch

Fachkräfte der Polizei und des Kampfmittelräumdienstes haben am Mittwoch Sprengmittel aus einer Hausräumung in Gindorf in der Eifel kontrolliert gesprengt. Seit vergangener Woche waren die Sicherheitskräfte in Gindorf damit beschäftigt, Gewehre, Granaten und Munition eines verstorbenen Sammlers abzutransportieren. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei in fast allen Fällen um entschärfte Dekorationsobjekte aus der Zeit der Weltkriege. Die Sprengung sei in einem stillgelegten Steinbruch zwischen Dudeldorf und Pickließem durchgeführt worden. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.