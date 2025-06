per Mail teilen

Heute beginnt in Trier der Prozess gegen einen Waffenhändler und mutmaßlichen Reichsbürger. Der Mann soll Hunderte Waffen und Sprengstoff gehortet haben.

Den 14. März 2019 werden viele Menschen in Kordel (Landkreis Trier-Saarburg) noch gut in Erinnerung haben: In dem 2.000-Einwohner-Ort rückten Spezialeinheiten der Polizei zu einem Großeinsatz aus. Ziel war ein riesiges Waffenlager.

Die Beamten stellten etwa 1.000 Gewehre, mehrere hundert Pistolen sowie große Mengen an Munition, Schwarzpulver und Pyrotechnik sicher. Ein Waffen- und Sprengstoffhändler soll all das in seinem Haus und auf seinem Grundstück gehortet haben.

Das Bild zeigt einige der Gewehre, die im März 2019 sichergestellt wurden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Harald Tittel

Behördliche Erlaubnis bereits 2018 entzogen

Gut sechs Jahre später beginnt heute der Prozess gegen den 66-Jährigen vor dem Amtsgericht Trier. Ihm wird unerlaubter Waffenbesitz sowie der Betrieb eines Lagers für explosionsgefährliche Stoffe ohne Genehmigung vorgeworfen.

Laut Amtsgericht Trier wurde dem Waffenhändler im Jahr 2018 die behördliche Erlaubnis zum Betrieb dieses Gewerbes entzogen. Der Aufforderung, seine Waffen abzugeben, kam er jedoch nicht nach.

Verbindung zur Reichsbürgerbewegung vermutet

Der Waffenhändler soll Teil der Reichsbürgerbewegung gewesen sein. Reichsbürger lehnen die Bundesrepublik als Staat und ihre Behörden ab.

Bereits im Dezember 2018 stellte das Oberverwaltungsgericht Koblenz in einem Beschluss klar: Eine solche Gesinnung ist mit der für den Waffenhandel erforderlichen Zuverlässigkeit unvereinbar.

Faktencheck: Die (falschen) Behauptungen der "Reichsbürger" These 1: Deutschland ist gar kein souveräner Staat, sondern von den Alliierten des 2. Weltkriegs besetztes Gebiet

Falsch: "Der am 15. März 1991 in Kraft getretene Zwei-plus-Vier-Vertrag vom 12. September 1990 markiert den Schlusspunkt der schrittweisen Wiederherstellung der vollen Souveränität Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg." Der Vertrag erfüllt auch die Funktion eines Friedensvertrages. (Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages ) These 2: Die Bundesrepublik hat gar keine Verfassung

Falsch: Das Grundgesetz war zwar zunächst als Provisorium gedacht, trat aber als Verfassung in Kraft. Eine Verfassung beschreibt den Aufbau eines Staates, definiert sein Staatsgebiet, und legt fest, welche Rechte und Pflichten der Staat gegenüber seinen Bürgern hat - und umgekehrt. Das alles tut das deutsche Grundgesetz. Auch andere Staaten wie Dänemark und Irland benutzen den Begriff Grundgesetz anstelle des Wortes Verfassung. (Quelle: Faktenfuchs, BR ) These 3: Deutsche Bürger sind weiterhin Reichsbürger, weil die Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik nicht geregelt ist

Falsch: Das Gesetz zur Staatsangehörigkeit geht tatsächlich auf ein Gesetz aus der Kaiserzeit zurück. Laut Bundesverfassungsgericht ist aber die damals (1913) festgelegte deutsche Staatsangehörigkeit identisch mit der Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik. Damit sind deutsche Bürger heute Bundesbürger und keine Bürger des untergegangenen Deutschen Reiches. (Quelle: Faktenfuchs, BR )

Waffenlager an drei Standorten

Der Angeklagte soll 2019 an drei Orten - zwei im Landkreis Trier-Saarburg sowie einer im Saarland - insgesamt 824 Schusswaffen beziehungsweise Waffenteile ohne Erlaubnis aufbewahrt haben. Darunter befanden sich laut Staatsanwaltschaft Pistolen, Gewehre und Revolver.

Außerdem soll der nicht vorbestrafte Mann in einem weiteren Lager im Kreis knapp 8.400 Kilogramm Pyrotechnik gehortet haben.

Vier Verhandlungstage angesetzt

Das Amtsgericht Trier hat insgesamt vier Prozesstermine für das Verfahren angesetzt. Ein Urteil soll am 7. Juli fallen.

Dem Waffenhändler drohen laut Gesetz wegen unerlaubtem Waffenbesitz eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Für die Lagerung von Sprengstoff sieht das Gesetz Strafen von einer Geldbuße bis zu drei Jahren Haft vor.