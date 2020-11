Spezialisten der Polizei haben am Donnerstag in einem Haus in Saarburg Waffenteile und Munition sichergestellt. Wie die Polizei weiter mitteilte hatte der Hauseigentümer die Gegenstände bei Bauarbeiten gefunden und anschließend die Polizei alarmiert. Woher die Gegenstände, darunter eine Pistole, Weltkriegsmunition und eine benutzte Übungshandgranate, stammen und wie sie in das Haus gelangten, sollen weiteren Ermittlungen klären.