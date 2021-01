Der Vulkaneifelkreis schließtam Donnerstag als erster Landkreis in der Region Trier alle Zweitimpfungen gegen das Coronavirus in seinen 10 Seniorenheimen ab. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

Wegen hoher Infektionszahlen im Dezember stand der Impfstoff der Vulkaneifel früher zur Verfügung als anderen Kreisen. Deshalb war der Kreis auch mit der zweiten Impfung früher dran. In der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg soll laut einem Sprecher bis Ende kommender Woche in 24 der 25 Senioreneinrichtungen die Zweitimpfung verabreicht werden. Der Kreis Bernkastel-Wittlich startet Ende nächster Woche mit den Zweitimpfungen in seinen 17 Seniorenheimen. Zwei Heime des Kreises Birkenfeld erhalten am Samstag noch die Erstimpfungen. Die weiteren Heime starten diesen Sonntag mit der Zweitimpfung. Diese sollen in den Seniorenheimen des Eifelkreises Bitburg-Prüm bis Mitte Februar