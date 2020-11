Der Vulkaneifelkreis will den Lavaabbau auf ein Mindestmaß begrenzen. Der Kreisausschuss hat Anfang der Woche einstimmig eine Empfehlung dazu beschlossen. Landschaftsschutz geht vor Rohstoffabbau, so sieht es der Vulkaneifelkreis. In der Kernzone des Vulkaneifel soll es deshalb keinen weiteren Lavaabbau geben. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur solle gesichert werden, heißt es in der Empfehlung des Kreisausschusses. Lavaabbau in dieser Zone würde den Tourismus einschränken. Die Planungsgemeinschaft Region Trier muss über diese Empfehlung des Vulkaneifelkreises noch abstimmen. Stimmt sie zu, soll im Sommer 2021 ein neuer Raumordnungsplan verabschiedet werden.