Der Vulkaneifelkreis hat sich für einen harten Lockdown ausgesprochen. Das gaben die Landrätin und der Leiter des Gesundheitsamtes am Nachmittag in einer Pressekonferenz bekannt. Nur so sei es möglich, eine Überlastung der Intensivstationen in den Kliniken zu vermeiden, hieß es. Die aktuelle Ausgangssperre im Vulkaneifelkreis sei hingegen unverhältnismäßig, da es sich um ein ländliches Gebiet und keinen Ballungsraum handle.