Autofahrer nötigt anderen beim Überholen

Die Polizei sucht Zeugen einer Nötigung im Straßenverkehr auf der B 410 bei Dockweiler in der Vulkaneifel. Am Mittwochmittag gegen 12:40 Uhr habe der Fahrer eines grauen Kleinwagens mit Kennzeichen aus dem Vulkaneifelkreis einen Lkw überholt, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Ein entgegenkommender Autofahrer musste sein Auto bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, gab der Lkw-Fahrer an. Der Fahrer des grauen Kleinwagens fuhr weiter. Die Polizei sucht den Autofahrer, der abbremsen musste, als Zeugen.