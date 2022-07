Netzwerk für regionale Produzenten

per Mail teilen

In der Vulkaneifel ist ein neues Netzwerk für Erzeuger regionaler Produkte an den Start gegangen. Das teilten die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel und die Verbandsgemeinden des Kreises Vulkaneifel mit. Das Netzwerk soll regionale Erzeuger sichtbarer machen. Diese stellten beispielsweise Lebensmittel, Spielzeug, Möbel oder Keramik her, blieben aber meist bei Einheimischen und Touristen unbekannt. Im Netzwerk sollen sich die Mitglieder austauschen können und im Umgang mit Social Media geschult werden. Außerdem soll eine gemeinsame Internetseite erstellt werden.