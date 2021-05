Der Gesundheitsamtsleiter der Vulkaneifel, Schneiders, führt die gestiegenen Corona-Infektionszahlen im Landkreis auf einen Hotspot in einer Kita zurück. Seit Mitte vergangener Woche liegt die Inzidenz wieder knapp unter 100, nachdem sie eine Weile unter 50 lag.

Die Kita in Stadtkyll habe alle Hygienemaßnahmen eingehalten. Dennoch sei ein Kind positiv getestet worden. Bei darauffolgenden Tests in der gesamten Kita seien 14 weitere Kinder positiv getestet worden. Insgesamt befänden sich 37 Kinder und sieben Erzieherinnen in Quarantäne. Auch bei der Kontaktpersonennachverfolgung in den Familien seien 11 positive Fälle festgestellt worden. Eine Grundschulklasse in Stadtkyll wurde den Angaben zufolge unter Quarantäne gesetzt. Schneiders rechnet mit weiteren positiven Fällen im Umfeld der Kita. Er führt das auf Infektionen zum Beispiel bei Geburtstagsfeiern zurück.