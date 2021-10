Zurück zur Biotonne oder weiter Biotüte? Bürger sollen entscheiden

Soll der Biomüll weiterhin in Tüten entsorgt werden oder kommt wieder alles in die Biotonne? Im Vulkaneifelkreis soll es dazu einen Bürgerentscheid geben. Das hat der Kreistag am Montagabend entschieden.

Der Kreistag in Daun lehnte es zuvor ab, einen Bürgerentscheid zum Austritt aus dem Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) durchzuführen - er sei rechtlich nicht zulässig.

Die Bürgerinitiative "Mehr Bürgerwille" hatte eine Unterschriftenaktion für einen Austritt aus dem Abfallzweckverband gestartet. Damit wollte sie einen Bürgerentscheid erwirken.

Bürgerinitiative kritisiert Entsorgung des Biomülls

Die Initiative kritisiert die ihrer Meinung nach zu hohen Müllgebühren im Kreis. Diese seien seit 2016 viermal erhöht worden. Außerdem geht es um die Entsorgung des Biomülls.

Vor dem Beitritt des Kreises zum ART wurde der Biomüll in der Vulkaneifel in Tonnen gesammelt und abgeholt. Jetzt wird der Bioabfall in Tüten zu Containern gebracht - so wie überall in der Region Trier.

Nach Angaben des Abfallzweckverbandes hat sich das sogenannte Containersystem bewährt. Die Bürgerinitiative spricht dagegen von einem "unbeliebten System".

Die Biotonne ist nach Ansicht der Bürgerinitiative durch ein "unbeliebtes System" ersetzt worden, bei dem der Biomüll in Tüten zu Containern gebracht werden muss. SWR Anna-Carina Blessmann

Fraktionen bringen anderen Bürgerentscheid ins Spiel

Die Fraktionen von SPD, UWG und Grünen sahen die Kritik an der Entsorgung des Biomülls in der Kreistagssitzung als den eigentlichen Kern der Unterschriftenaktion der Bürgerinitiative an. Deshalb hatten die drei Fraktionen noch am Montag selbst einen Antrag für einen Bürgerentscheid eingereicht.

Dieser soll die Frage klären, ob im Kreis für alle Haushalte eine Biotonne statt des bestehenden Containersystems eingeführt werden soll. 16 Kreistagsmitglieder stimmten für den Antrag, bei elf Gegenstimmen und drei Enthaltungen.

Rechtliche Einschätzung der Aufsichtsbehörde

Dass der Bürgerentscheid für einen kompletten Austritt aus dem Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier rechtlich zweifelhaft ist, war schon länger bekannt: Die Bürgerinitiative hatte nach mehreren Anläufen auch die formell benötigten rund 3.000 Unterschriften zusammen.

Karl Hüppeler von der Bürgerinitiative "Mehr Bürgerwille" übergibt die gesammelten Unterschriften an Landrätin Julia Gieseking (SPD). SWR

Die Verwaltung hatte daraufhin die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier um ihre rechtliche Einschätzung gebeten. Diese stuft das Bürgerbegehren als rechtlich nicht zulässig ein. Das liege auch am gewählten Titel der Unterschriftenaktion.

Damit werde suggeriert, ein Austritt könne die Kosten der Abfallentsorgung senken. Das sei irreführend. Zudem blieben bei der Befragung die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen für den Landkreis bei einem möglichen Austritt unklar.

Bürgerinitiative will weitermachen

Die Bürgerinitiative "Mehr Bürgerwille" kann diese Einschätzung nicht nachvollziehen. Der Vorsitzende Karl Hüppeler hatte schon vor der Entscheidung am Montag im Kreistag angekündigt, bei einer Ablehnung von Anwälten klären zu lassen, ob eine Klage Erfolgschancen hätte. Dann würde er auch vor das Verwaltungsgericht Trier gehen.