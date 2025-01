per Mail teilen

Die Maare in der Vulkaneifel sind ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Dass die Seen durch Vulkanausbrüche entstanden sind, wissen die meisten. Dass unter den Kratern aber weiterhin Magma brodelt, wurde bislang nur vermutet. Jetzt hat ein Forschungsteam des Karlsruher Instituts für Technologie diese Magma-Kammern erstmals entdeckt. Und zwar in Material, das bereits seit den 1980er-Jahren vorliegt.