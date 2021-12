per Mail teilen

Der Verkehrsverbund Region Trier VRT will in Zukunft den Fahrpreis in Bussen und Bahnen elektronisch mit einem "Check-in"-Verfahren ermitteln. Wie der Verband mitteilte, checkt der Fahrgast vor Fahrantritt mit einer App ein. Diese App läuft im Hintergrund und erkennt das Ende der Fahrt automatisch. Im Anschluss wird dann der Fahrpreis berechnet. Das Verfahren soll zunächst im Zugverkehr im Norden von Rheinland-Pfalz getestet werden, teilte der Verkehrsverbund mit.