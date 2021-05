per Mail teilen

Der Zweckverband Region Trier (VRT) will die Ticketpreise in seinen Bussen und Bahnen bis Ende des Jahres nicht erhöhen. Darauf haben sich die Mitglieder des Zweckverbandes geeinigt. Das soll auch den Kunden den Wiedereinstieg in Bus und Bahn erleichtern. Wegen gestiegener Kosten hatte der VRT eigentlich geplant, die Preise bereits im Januar zu erhöhen. Die Preiserhöhung sei aber zunächst bis Juli und nun bis Ende des Jahres ausgesetzt worden. Laut VRT entstehen dadurch im Jahr 2021 Einnahmeverluste von bis zu 570.000 Euro. Wie der Verband mitteilte, werden diese aber durch die Stadt Trier, die Kreise im VRT und das Land Rheinland-Pfalz ausgeglichen.